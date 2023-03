(Di mercoledì 1 marzo 2023)– Il 5, 7 e l’8 marzo torna ala. La tre giorni dedicata alle celebrazioni delle donne attraverso laè organizzata dSocietà Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), con il patrocinio del MinisteroCultura, ed è curata dprofessoressa Lilia Grazia Tiberi. Giunta25esima edizione, la manizione si svolgerà ogni pomeriggio dalle 16,30, al civico 4 di via dell’Archetto, e avrà una speciale anteprima il 4 marzo, alle 17, con la premiazione del concorso letterario “Spartaco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tusciaweb : Alla sala Sacchetti la festa della Donna e della Poesia Tarquinia - Il 5, 7 e 8 marzo torna a Tarquinia la festa d… - tusciatimes : Tarquinia, alla sala Sacchetti la Festa della Donna e della Poesia - - lextraweb : Tarquinia, Maurizio Perinu alla presentazione del libro “Essere Etrusco - Miti e misteri ieri e oggi” -… - Lanternaweb : Organizzata dalla Pro loco #Tarquinia, con la preziosa collaborazione della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (S… - Etrurianews : TARQUINIA - Si inaugura oggi, presso le nuove sale espositive di Palazzo Bruschi, una mostra fotografica tutta dedi… -

L'attesa è stata lunga, più di tre anni, mafine i soldi sono arrivati. La Regione Lazio ha approvato l'elenco delle domande ammesse con le ... in particolare Tuscania,e Monte Romano. I ...Giunta25esima edizione, la manifestazione si svolgerà ogni pomeriggio dalle 16,30sala ... con la premiazione del concorso letterario 'Spartaco Compagnucci' promosso dalla Pro loco......, Pistoia, Viterbo, solo per citarne alcuni) ma che presto vedrà la partecipazione di molti altri comuni che dalla Valle d'AostaSicilia saranno in grado di generare un'offerta ...

Tarquinia, alla sala Sacchetti la Festa della Donna e della Poesia Il Faro online

TARQUINIA – Il 5, 7 e l’8 marzo torna a Tarquinia la Festa della Donna e della Poesia. La tre giorni dedicata alle celebrazioni delle donne attrave ...C’era anche una folta e colorata delegazione della Tuscia domenica scorsa a Roma per il corteo nazionale delle comunità ucraine, una delle iniziative che si sono svolte lo scorso ...