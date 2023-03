Tananai, sold out al Mediolanum Forum di Assago di Milano: annuncia nuove date (Di mercoledì 1 marzo 2023) . Ecco i dettagli Dopo l’acclamato quinto posto in classifica al Festival di Sanremo, continuano i successi di Tananai, che, a pochi giorni dalla certificazione di disco d’oro di “Tango”, annuncia oggi il sold out del live al Mediolanum Forum di Assago di Milano previsto lunedì 8 maggio. Per l’occasione, Tananai annuncia un nuovo appuntamento nella sua città natale con una data estiva al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) sabato 9 settembre 2023, all’interno del calendario Tananai Live 2023 Festival, e si aggiunge una data zero al tour nei palasport, venerdì 28 aprile a Ponte di Legno (BS). Tananai è pronto a portare live tutta la sua energia e voglia di divertirsi con il pubblico nel ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) . Ecco i dettagli Dopo l’acclamato quinto posto in classifica al Festival di Sanremo, continuano i successi di, che, a pochi giorni dalla certificazione di disco d’oro di “Tango”,oggi ilout del live aldidiprevisto lunedì 8 maggio. Per l’occasione,un nuovo appuntamento nella sua città natale con una data estiva al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) sabato 9 settembre 2023, all’interno del calendarioLive 2023 Festival, e si aggiunge una data zero al tour nei palasport, venerdì 28 aprile a Ponte di Legno (BS).è pronto a portare live tutta la sua energia e voglia di divertirsi con il pubblico nel ...

