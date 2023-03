Tananai, al via il tour: venerdì 5 maggio al Palapartenope di Napoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo il quinto posto in classifica al Festival di Sanremo, continuano i successi di Tananai, che, a pochi giorni dalla certificazione di disco d’oro di “Tango”, annuncia oggi il sold out del live al Mediolanum Forum di Assago di Milano previsto lunedì 8 maggio. Per l’occasione, Tananai annuncia un nuovo appuntamento nella sua città natale con una data estiva al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) sabato 9 settembre, all’interno del calendario Tananai Live 2023 Festival, e si aggiunge una data zero al tour nei palasport, venerdì 28 aprile a Ponte di Legno (Brescia).Tananai è pronto a portare live tutta la sua energia e voglia di divertirsi con il pubblico nel tour Tananai – Live 2023 – Palasport, prodotto da Friends and Partners e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo il quinto posto in classifica al Festival di Sanremo, continuano i successi di, che, a pochi giorni dalla certificazione di disco d’oro di “Tango”, annuncia oggi il sold out del live al Mediolanum Forum di Assago di Milano previsto lunedì 8. Per l’occasione,annuncia un nuovo appuntamento nella sua città natale con una data estiva al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) sabato 9 settembre, all’interno del calendarioLive 2023 Festival, e si aggiunge una data zero alnei palasport,28 aprile a Ponte di Legno (Brescia).è pronto a portare live tutta la sua energia e voglia di divertirsi con il pubblico nel– Live 2023 – Palasport, prodotto da Friends and Partners e ...

