Tamberi | nuovo coach e il sogno di unTriplete

Adesso è ufficiale: è il riminese Giulio Ciotti è il nuovo allenatore di Gianmarco Tamberi. "Gimbo" era rimasto senza coach dopo l'interruzione del rapporto con il padre-allenatore poco prima dei Mondiali: "Eravamo sul filo da anni. Abbiamo bisogno di..." E' Giulio Ciotti il nuovo tecnico di Gianmarco Tamberi. Lo ha annunciato lo stesso campione del salto in alto. "Cercavo una persona che fosse affine a me e alla mia tecnica di salto" ha detto Tamberi in una conferenza. Giulio Ciotti guiderà lo staff di Gimbo pronto a iniziare la stagione: 'Cercavo qualcuno di affine a me e alla mia tecnica di salto in alto'.

Salto in alto, Gianmarco Tamberi ha scelto il nuovo alleatore: è Giulio Ciotti Sky Sport

Alla vigilia degli Europei indoor di Istanbul (2-5 marzo), Gianmarco Tamberi annuncia il suo nuovo allenatore. Dopo aver già reso nota da diversi mesi la separazione tecnica dal padre, il campione italiano di salto in alto ha annunciato di aver scelto il suo nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Tamberi, che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, ha scelto Giulio Ciotti.