Talpa nel tribunale di Roma | Camilla Marianera chiede i domiciliari

La praticante avvocato, la 29enne Camilla Marianera chiede una rivalutazione del suo caso e, nella fattispecie, di scontare la propria condanna agli arresti domiciliari; di uscire, dunque, dalla cella che condivide con altre detenute del carcere di Rebibbia. Ricordiamo che l'ex collaboratrice dell'assessora capitolina Monica Lucarelli è stata arrestata in quanto accusata di aver rivelato notizie acquisite corrompendo un funzionario che potrebbe ancora essere in servizio all'ufficio intercettazioni del tribunale. Talpa al tribunale di Roma, si analizza il telefono di Camilla Marianera e il suo compagno La corruzione in Procura e il modus operandi di Camilla Marianera

