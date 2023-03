Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Talismano Ibra, quando c'è lui il Milan non perde: perché è ancora fondamentale: Talismano Ibra, quando c'è lui il… - madmanmoon68 : @bergomifabio Fermarsi su una situazione è un errore. Esiste un sistema mediatico che per una settimana ha parlato… -

Fatti:è rientrato in gruppo prima della sfida contro il Torino, ha preso parte agli .... Come ai vecchi tempi. Per CDK uno scampolo di partita ( perché non provarlo al posto di Diaz, che forse è quello il suo ruolo), persolo la panchina. Resta una bella storia averlo rimesso nel gruppo.

Talismano Ibra, quando c'è lui il Milan non perde: perché è ancora fondamentale La Gazzetta dello Sport

Da quando è tornato ha sempre dato scosse alla squadra e ai giocatori. La sua presenza ha migliorato Leao, Kalulu, Theo, Bennacer e non solo. Dal suo rientro, quattro vittorie su quattro ...Nella partitella con l'Under 18 Zlatan (col Monza dovrebbe giocare i primi minuti stagionali) ha guidato l'attacco dei baby col figlio Max, 16 anni, attaccante esterno, che assieme a Vincent completa ...