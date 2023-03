Tagliato il finale di Belve | perché? Rai risponde e la reazione di Fagnani

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La seconda puntata didi martedì 28 febbraio 2023 è stata tagliata sul. Dopo aver chiuso l'intervista a Rocco Casalino, Francescaha annunciato i fuorionda e un intervento delle Eterobasiche. In merito alla brusca interruzione da parte dell'azienda di Viale Mazzini, lasi è espressa sui social dicendo: "Scomparso ildi. Bah, così. Mi spiace". In un primo momento si è ipotizzato che l'introduzione del momento dedicato alle Eterobasiche non fosse stato ritenuto adatto per la prima serata, come evidenziato dal duo comico: "Evidentemente il nostro messaggio era troppo scomodo per la prima serata italiana. Rega, stasera lo sketch nostro andava in onda nel metaverso". Scomparso ildi #. Bah, così. Mi ...

Belve, salta il finale della puntata e la Fagnani commenta su Twitter: 'Sotto choc'

Il mistero Belve è risolto: la Rai, infatti, ha diramato un comunicato per spiegare perché il finale della puntata in onda su Rai 2 nella serata di martedì 28 febbraio non è andato in onda. La trasmis ..."Sei minuti tagliati sul finale. Francamente sono rimasta basita come i telespettatori, è partito il programma di Alessandro Cattelan, dopo che avevo lanciato le Eterobasiche, poi sarebbero seguiti i ...