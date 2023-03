Superbonus | Torto M5S | “Istat spazza via bugie del governo | ora Meloni torni indietro”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA – “Per settimane Giorgiae il ministro dell’Economia Giorgetti hanno sciorinato numeri falsi per giustificare la decisione deldi bloccare la circolazione dei crediti fiscali e decretare la morte dei bonus edilizi. Adesso però arrivano i numeri, quelli veri, dell’e le lorovengonote via ancora una volta dalla realtà dei fatti. L’infatti ci dice che non c’è nessun buco di bilancio e nessun debito aggiuntivo, come avevano favoleggiato la premier e il ministro. Anzi, grazie alle misure adottate dalConte II, tra cui il, il Pil del 2021 è cresciuto del 7%. Non solo: il debito pubblico diminuisce anche più velocemente di quanto previsto, a dimostrazione che la soluzione non è certo tornare ...

Così, in una nota, Daniela, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera: 'L'Istat ... Anzi, grazie alle misure adottate dal governo Conte II, tra cui il, il Pil del 2021 è ...Ilriparte per i redditi bassi'). Nel fondo spicca il tema della guerra in Europa. '... 'Concita De Gregorio non haquando scrive che Schlein invecchia Meloni . Lo scrive con brio e una ...... misure fiscali dirompenti, fino al mantenimento per sempre deledilizio), non può che ... pur con qualche tensione bilaterale, sicché non si può dire che abbiachi si aspettava ...

