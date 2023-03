Superbonus, Mef: impegno per uscita sostenibile da misure non replicabili (Di mercoledì 1 marzo 2023) "Il governo con trasparenza, coerenza e responsabilità è impegnato ad assicurare un'uscita sostenibile da misure non replicabili nelle medesime forme". Lo scrive in una nota il Mef, prendendo atto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) "Il governo con trasparenza, coerenza e responsabilità è impegnato ad assicurare un'danonnelle medesime forme". Lo scrive in una nota il Mef, prendendo atto ...

Superbonus, Mef: impegno per uscita sostenibile da misure non replicabili "Il governo con trasparenza, coerenza e responsabilità è impegnato ad assicurare un'uscita sostenibile da misure non replicabili nelle medesime forme". Lo scrive in una nota il Mef, prendendo atto delle decisioni degli istituti di statistica indipendenti che mettono un punto fermo sulla vicenda contabile, i riflessi sul bilancio dei bonus edilizi e delle cessioni dei crediti ... Istat: nel 2022 deficit all'8%, pesano i bonus edilizi. Il Mef: misure non replicabili Il colpo di Superbonus e dintorni si fa sentire anche nel 2021, che porta un disavanzo al 9% contro il 7,2% scritto nei documenti ufficiali di finanza pubblica, mentre una buona notizia arriva dal ... Superbonus " Sui crediti incagliati in Sardegna a rischio 7mila posti ... che ha elaborato una analisi su dati ISTAT e MEF. advertisement Su queste ipotesi, Confartigianato ... I numeri generati dal superbonus sono stati presentati da Confartigianato nei vari confronti con il ...