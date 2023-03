Superbonus, le 4 deroghe (in arrivo) per salvare chi resta fuori senza cessione crediti Bonus casa, spinta al Pil ma anche al deficit (Di mercoledì 1 marzo 2023) I dati Istat hanno evidenziato il peso del Superbonus e degli altri bonus casa sulla crescita del deficit. Ma dopo lo stop alla cessione del credito, il governo potrebbe rivedere il decreto del 16 febbraio e aprire una finestra per alcune categorie di esclusi Leggi su corriere (Di mercoledì 1 marzo 2023) I dati Istat hanno evidenziato il peso dele degli altri bonussulla crescita del. Ma dopo lo stop alladel credito, il governo potrebbe rivedere il decreto del 16 febbraio e aprire una finestra per alcune categorie di esclusi

