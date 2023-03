Superbonus, Conte: dati Istat spazzano via balla sul debito pubblico (Di mercoledì 1 marzo 2023) "È stata solo becera propaganda del Governo e della maggioranza. Non c'è nessun buco di bilancio, nessuna bolla, nessun debito aggiuntivo. Anzi, è vero l'esatto contrario: grazie alle politiche ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) "È stata solo becera propaganda del Governo e della maggioranza. Non c'è nessun buco di bilancio, nessuna bolla, nessunaggiuntivo. Anzi, è vero l'esatto contrario: grazie alle politiche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : ? Giuseppe Conte ripete spesso che il Superbonus ha fatto crescere il Pil italiano del 10% in due anni. È falso. Il… - CarloCalenda : Lo Stato non è un signore ricco che vive su Marte ed elargisce soldi. La 'casa nuova' non è gratis: il Superbonus c… - ultimora_pol : Superbonus, duro attacco di #Conte a #Meloni: 'Falso dire che costa 2mila euro a persona: è gratis per le famiglie,… - _jusquaubout : Come stanno le cose in materia di Superbonus? Leggete il post del Presidente #Conte ?? - MotorHe00960402 : #leiene Il rapporto deficit/PIL dell'Italia schizza all'8% per colpa interamente del Superbonus edilizio regalatoci… -