Superbonus, Confindustria: “Le motivazioni dietro la scelta del governo non giustificano il blocco repentino della cedibilità” (Di mercoledì 1 marzo 2023) La vicenda del Superbonus “sembra quasi il cubo di Rubik per il quale, senza che si veda un metodo preciso, si continuano a modificare le facce senza mai far combaciare i colori”. La dg di Confindustria Francesca Mariotti ha commentato così, in audizione in Commissione Finanze della Camera, le tante modifiche alle norme sui crediti edilizi culminate nel blocco repentino della cedibilità deciso il 16 febbraio dal governo Meloni. Un intervento dietro il quale ci sono “considerazioni imprescindibili” legati alle nuove modalità di registrazione nei conti pubblici degli incentivi, che però “non possono validare le modalità con cui è stato attuato il repentino blocco delle operazioni di sconto in fattura e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) La vicenda del“sembra quasi il cubo di Rubik per il quale, senza che si veda un metodo preciso, si continuano a modificare le facce senza mai far combaciare i colori”. La dg diFrancesca Mariotti ha commentato così, in audizione in Commissione FinanzeCamera, le tante modifiche alle norme sui crediti edilizi culminate neldeciso il 16 febbraio dalMeloni. Un interventoil quale ci sono “considerazioni imprescindibili” legati alle nuove modalità di registrazione nei conti pubblici degli incentivi, che però “non possono validare le modalità con cui è stato attuato ildelle operazioni di sconto in fattura e ...

