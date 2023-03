(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ci sono "considerazioni imprescindibili" alla base dell'intervento del Governo sulma - rilevache parla di "modifiche dirompenti" con la dg Francesca Mariotti in audizione in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Superbonus, Confindustria: brusco stop pesa sulle imprese, urgente smaltire i crediti bloccati: Per la dg di Coinfi… - ConfindustriaER : RT @Confindustria: #Audizione | La vicenda #superbonus è emblematica di come l'intenzione di creare uno shock nell’#economia colpita dagli… - paoloerrico : RT @Confindustria: #Audizione | La vicenda #superbonus è emblematica di come l'intenzione di creare uno shock nell’#economia colpita dagli… - GIConfindustria : RT @Confindustria: #Audizione | La vicenda #superbonus è emblematica di come l'intenzione di creare uno shock nell’#economia colpita dagli… - iconanews : Superbonus: Confindustria, brusco stop pesa sulle imprese -

Cosi' la dg di, Francesca Mariotti, nel corso dell'audizione sul dlconvocata dalla commissione Finanze della Camera. 'Infatti - ha fatto rilevare - far venir meno in poche ...Ci sono "considerazioni imprescindibili" alla base dell'intervento del Governo sulma - rilevache parla di "modifiche dirompenti" con la dg Francesca Mariotti in audizione in Commissione Finanze della Camera - "non possono validare le modalità con cui è ...L'esecutivo sta inoltre lavorando sule per ora vanno avanti le audizioni in Commissione ... La Finanze ascolterà i rappresentanti disul decreto per la cessione dei crediti. La ...

Superbonus: Confindustria, brusco stop pesa sulle imprese Agenzia ANSA

Per la dg di Coinfindustria Francesca Mariotti, audita in Commissione Finanze della Camera, è urgente anche agire sul regime transitorio, con la salvaguardia degli interventi in procinto di essere avv ...La vicenda del superbonus, nel suo complesso, "sembra quasi il cubo di Rubik per il quale, senza che si veda un metodo preciso, si continuano a modificare le facce senza mai far combaciare i colori".