(Di mercoledì 1 marzo 2023) Mentre il governo, dopo la decisione dell?Istat di ieri, si prepara a modificare il decreto ?blocca-bonus?, si apre un nuovo spiraglio per l?acquisto dei 19 miliardi di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... polizzi_vito : RT @CislNazionale: “Con la stretta sul #superbonus si rischia uno shock su moltissime imprese edili, con effetti pesantissimi sull'occupaz… - vocealta_it : #Superbonus, c’è la #norma per salvare gli sconti 2022 in scadenza il 31 marzo - ltallarico1 : RT @CislNazionale: “Con la stretta sul #superbonus si rischia uno shock su moltissime imprese edili, con effetti pesantissimi sull'occupaz… - KSaady : RT @CislNazionale: “Con la stretta sul #superbonus si rischia uno shock su moltissime imprese edili, con effetti pesantissimi sull'occupaz… - ChioloToto : RT @CislNazionale: “Con la stretta sul #superbonus si rischia uno shock su moltissime imprese edili, con effetti pesantissimi sull'occupaz… -

... non rappresentano la totalità di coloro che hanno operato con il110% e quindi anche il ...e sostenere la quasi totalità delle responsabilità relative al diligente utilizzo della. Ciò ...... Francesca Mariotti, in audizione in commissione Finanze della Camera sul dlha rilevato ... Quindi, pur riconoscendo che il governo Conte II ha varato unasenza valutarne appieno i ..., c'è laper salvare gli sconti 2022 Ci sono stati una serie di incontri tra il vice ministro dell'Economia, Maurizio Leo, il Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta, il ...

Superbonus, c'è la norma per salvare gli sconti 2022 in scadenza il 31 marzo: ecco cosa cambia ilmessaggero.it

Il governo si appresta a modificare il decreto “blocca-bonus” dopo la decisione dell’Istat di aumentare l’asticella del disavanzo al 8% dal 5,6%. Nel frattempo, si sta lavorando ad una norma d’emergen ...Gli ultimi dati Istat sull’andamento del Pil nel 2022 e sui conti pubblici, sempre riferiti allo stesso periodo, consentono di tagliare la testa al toro. Fornirebbero anche un responso definitivo, dop ...