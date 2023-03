Super Sonego a Dubai | batte Aliassime e centra i quarti Per la semifinale c' è Zverev

(Di mercoledì 1 marzo 2023)show a. Il torinese numero 67 al mondo ha eliminato in due set 7 - 6(4) 6 - 4 Felix Auger, numero 9 del ranking in poco meno di due ore. Praticamente perfetto il torinese che ...

show a Dubai. Il torinese numero 67 al mondo ha eliminato in due set 7 - 6(4) 6 - 4 Felix Auger Aliassime, numero 9 del ranking in poco meno di due ore. Praticamente perfetto il torinese che ...Dopo le maratone cone Zverev, 'Sir Andy' soffre solamente un set contro Alexandre Muller prima di dilagare sul 4 - 6 6 - 1 6 - 2. Photo Credit: Getty ImagesAndy Murray Un inizio di stagionepositivo per Andy Murray . Dopo le due fantastiche rimonte agli Australian Open, il britannico ... In queste condizioni,può giocare molto bene e ha ...

ATP Dubai: Sonego stellare! Batte Auger-Aliassime con un match ... LiveTennis.it

Un super Lorenzo Sonego batte Auger-Aliassime negli ottavi di finale dell' ATP 500 di Dubai. Il tennista piemontese ha estromesso la quarta testa di serie del seeding con il punteggio di 7-6 6-4. Nel ...Jannik con gli ottavi in Australia, un titolo a Montpellier e la finale a Rotterdam è al momento l'unico italiano in attivo per i primi due mesi del 2023. Aspettando il romano ...