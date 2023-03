Studentessa 27 enne scomparsa da due giorni nel Vesuviano. Appello via Facebook

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Una ragazza di 27 anni, Diana Biondi, di Somma Vesuviana (Napoli) èda due. Sono in corso le ricerche, al momento senza risultati, dopo che il padre ha presentato una denuncia di sparizione della figlia ai carabinieri la sera del 27 febbraio. La ragazza è iscritta a Lettere moderne all’Università Federico II di Napoli. In un post pubblicato sui social network è stata diffusa la foto della ragazza con la richiesta di informazioni. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Una studentessa 19enne nel 2022 ha deciso di sbarcare su OnlyFans, la piattaforma in cui vengono venduti foto e video intimi a pagamento, Pe questo Samantha, questo il suo nome, è stata espulsa da u ...