Strutture devastate dopo Universiadi | De Luca ‘imbraccia’ di nuovo il lanciafiamme

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna ad evocare l’uso delil governatore campano Vincenzo De, riprendendo una espressione che ebbe particolare risalto nel periodo più duro del Covid, quando in piena pandemia il presidente della Regione metteva in guardia dal non rispettare le rigide regole del lockdown evocando misure estreme. A richiedere l’uso figurato delquesta volte sono le opere pubbliche alle quali le amministrazioni comunali non prestano la dovuta manutenzione. Dene ha parlato prendendo parte a un convegno organizzato a Napoli nel complesso dei padri vincenziani in occasione delle giornate di studio per i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli. Al governatore chiedono cosa abbia in cantiere la Regione per la Mostra d’Oltremare, polo fieristico ed espositivo di Napoli: ...

... tra quelle maggiormentema meno raggiunte dagli aiuti internazionali. ' Nelle dieci ...di emergenza per riparare infrastrutture critiche per l'approvvigionamento di acqua e...... le scuole sono state bombardate, bruciate e. Oggi, a un anno dall'aggressione russa, è ... Se collocate nei luoghi giusti, ad esempio intorno a Kiev, questehanno il potenziale per ......Entrambe le organizzazioni sono presenti fin dai primi momenti dell'emergenza nelle aree... ha risposto subito all'emergenza assistendo oltre 3 mila feriti in diverseospedaliere a ...

Strutture devastate dopo Universiadi, De Luca 'imbraccia' di nuovo il ... anteprima24.it

Il governatore: "A Fuorigrotta abbiamo rifatto la piscina e la pedana per il salto per le Universiadi. Mi dicono che ora sia devastata, avevamo affidato ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...