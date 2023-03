Stroncare la tratta illegale Meloni picchia duro sull' Ue | lettera di fuoco

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Non accontentarsi di soluzioni di facciata per risolvere il fenomeno epocale delle migrazioni, ma piuttosto intervenire con fermezza perladi esseri umani. Nel giorno in cui la neosegretaria del Pd, Elly Schlein, chiede le dimissioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per il naufragio vicino al litorale di Crotone, tirando in ballo anche il ministero delle Infrastrutture Matteo Salvini e il Mef di Giancarlo Giorgetti, Giorgiachiede all'Europa di non lasciare l'Italia da sola in quella che considera una «battaglia di civiltà». Nellaindirizzata due giorni fa al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e al primo ministro di Svezia, paese titolare della presidenza Ue, Ulf ...

