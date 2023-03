Striscia la Notizia, tutti vogliono il Festival di Sanremo: arriva la proposta da ”StaGe!” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Anche StaGe! vuole il Festival di Sanremo. A Striscia la Notizia continua l’inchiesta dell’inviato Pinuccio. StaGe!, la proposta sul Festival di Sanremo: le anticipazioni di Striscia la Notizia Ufficio Stampa Striscia la NotiziaA dicembre scade la convenzione tra Rai e Comune di Sanremo per la gestione e l’organizzazione del Festival della canzone italiana e sono già state avanzate due proposte per accedere al bando che dovrebbe formulare il Comune. La più recente è arrivata da StaGe! (coordinamento nazionale delle imprese, lavoratori, artisti, musicisti, tecnici e operatori del settore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Anchevuole ildi. Alacontinua l’inchiesta dell’inviato Pinuccio., lasuldi: le anticipazioni dilaUfficio StampalaA dicembre scade la convenzione tra Rai e Comune diper la gestione e l’organizzazione deldella canzone italiana e sono già state avanzate due proposte per accedere al bando che dovrebbe formulare il Comune. La più recente èta da(coordinamento nazionale delle imprese, lavoratori, artisti, musicisti, tecnici e operatori del settore ...

