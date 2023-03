Straniero muore nella notte investito sul Lungotevere Diaz (Di mercoledì 1 marzo 2023) – Un cittadino Straniero è rimato vittima nella notte del 1° marzo di un incidente stradale avvenuto sul Lungotevere maresciallo Diaz nei pressi dello stadio Olimpico. Polizia e ambulanza del 118 non hanno potuto fare altro che costatare la morte sul colpo dell’uomo di circa quarant’anni. In quel tratto di Lungotevere le strisce pedonali sono rare. Auto sequestrata, indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 marzo 2023) – Un cittadinoè rimato vittimadel 1° marzo di un incidente stradale avvenuto sulmaresciallonei pressi dello stadio Olimpico. Polizia e ambulanza del 118 non hanno potuto fare altro che costatare la morte sul colpo dell’uomo di circa quarant’anni. In quel tratto dile strisce pedonali sono rare. Auto sequestrata, indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

