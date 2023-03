Stranger Things | The First Shadow | lo spettacolo teatrale prequel della serie in arrivo a Londra

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Debutterà a, con la regia di Stephen Daldry, loteatale: The, che racconterà una storiarispetto alla: Theè il titolo delloche porterà sul palco una storiarispetto allacreata dai fratelli Duffer per Netflix. Il progetto debutterà anei prossimi mesi e i biglietti per le rappresentazioni saranno in vendita in primavera. L'di: Theavverrà al Phoenix ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : Notizie da Hawkins: il negozio ufficiale di Stranger Things aprirà presto a Milano - teddybeatlesday : L'UOVO DI STRANGER THINGS STUPENDO PERÒ A 15€ DIO CANE - ciakmag : Dallo schermo al palcoscenico: tutto sull'opera prequel di #StrangerThings - intkgyu : Finalmente il vero protagonista di stranger things - techprincess_it : Stranger Things arriva a teatro: The First Shadow è l’opera ispirata alla serie -

Jamie Campbell Bower , ovvero Vecna nell'ultima stagione di, ha rivelato che non disdegnerebbe affatto vestire i panni di un noto villain di Batman in un prodotto sul Crociato di Gotham. Ai microfoni di Geek House Show direttamente dal Comfest ...Diretta da Stephen Daldry, la pièce sarà ambientata 25 anni prima degli eventi della serie e incentrata sulle origini di Vecna...Dopo la conferma che gli autori Matt e Ross Duffer erano al lavoro su dei potenziali spin - off di, è arrivata la notizia che il primo di questi farà il suo debutto sul palcoscenico a teatro. In questa riduzione saranno raccontate le origini di alcuni personaggi principali, inclusi ...

A Milano aprirà il negozio di Stranger Things MilanoToday.it

Debutterà a Londra, con la regia di Stephen Daldry, lo spettacolo teatale Stranger Things: The First Shadow, che racconterà una storia prequel rispetto alla serie.Jamie Campbell Bower, noto a tutti per il suo ruolo di Vecna in Stranger Things ha confessato, nel corso di una recente intervista con Geek House Show, di avere un sogno nel cassetto: quello di ...