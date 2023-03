Strage migranti, per il comandante della Guardia Costiera c’erano le condizioni per salvarli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto sulla Strage di migranti a Cutro attaccando i giornali che lui definisce di “sinistra”. Inoltre, il leader della Lega ha difeso la Guardia Costiera. Sul tema ha parlato anche il comandante della Capitaneria di porto di Crotone, Vittorio Aloi. Strage migranti, Salvini si scaglia contro i giornali Salvini, ministro delle Infrastrutture e con delega alla Guardia Costiera, si è scagliato contro i giornali e ha difeso il corpo sulla Strage dei migranti avvenuta in Calabria. “Non una parola contro i veri responsabili della Strage (cioè i trafficanti di esseri umani), – così il vicepremier – ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto sulladia Cutro attaccando i giornali che lui definisce di “sinistra”. Inoltre, il leaderLega ha difeso la. Sul tema ha parlato anche ilCapitaneria di porto di Crotone, Vittorio Aloi., Salvini si scaglia contro i giornali Salvini, ministro delle Infrastrutture e con delega alla, si è scagliato contro i giornali e ha difeso il corpo sulladeiavvenuta in Calabria. “Non una parola contro i veri responsabili(cioè i trafficanti di esseri umani), – così il vicepremier – ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - LaStampa : Piantedosi e i migranti di Cutro: una strage di Stato - rulajebreal : La dx “pro vita” criminalizza le ONG mentre finanzia chi tortura i migranti in Libia… e che pure davanti alla strag… - Joshuat81225249 : RT @GlosweetyGlo: Non c'è stata una direttiva dal Ministero delle Infrastrutture per far uscire la Guardia Costiera Quindi non si tratta… - statussquatter : RT @GlosweetyGlo: Non c'è stata una direttiva dal Ministero delle Infrastrutture per far uscire la Guardia Costiera Quindi non si tratta… -