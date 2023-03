Strage migranti, Fdi incalza Piantedosi. La mossa per colpire Salvini (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Strage di migranti sulle coste crotonesi fa scoppiare il caso politico. I 66 morti accertati, tra cui 20 bambini, non lasciano indifferente il governo. Nella maggioranza si è creata una spaccatura in seguito alle parole del ministro degli Interni Piantedosi. Matteo Salvini della Lega ha cercato subito - si legge sul Fatto Quotidiano - di allontare i dubbi sui mancati soccorsi in mare. "Solidarietà a donne e uomini della Guardia Costiera, che fanno sforzi immani per salvare vite e contrastare i trafficanti di esseri umani: chi osa metterne in dubbio l’impegno, lo sforzo e la straordinaria professionalità ne risponderà nelle sedi opportune”. Peccato, però, che ci pensi Fratelli d’Italia a creare un problema nel governo. Il senatore, Alberto Balboni, di fronte alle proteste delle opposizioni, si rivolge così al ministro ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladisulle coste crotonesi fa scoppiare il caso politico. I 66 morti accertati, tra cui 20 bambini, non lasciano indifferente il governo. Nella maggioranza si è creata una spaccatura in seguito alle parole del ministro degli Interni. Matteodella Lega ha cercato subito - si legge sul Fatto Quotidiano - di allontare i dubbi sui mancati soccorsi in mare. "Solidarietà a donne e uomini della Guardia Costiera, che fanno sforzi immani per salvare vite e contrastare i trafficanti di esseri umani: chi osa metterne in dubbio l’impegno, lo sforzo e la straordinaria professionalità ne risponderà nelle sedi opportune”. Peccato, però, che ci pensi Fratelli d’Italia a creare un problema nel governo. Il senatore, Alberto Balboni, di fronte alle proteste delle opposizioni, si rivolge così al ministro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Piantedosi e i migranti di Cutro: una strage di Stato - caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - MogarelliMarina : RT @la_kuzzo: Piantedosi e i migranti di Cutro: una strage di Stato - La Stampa - CDNewsCalabria : Strage di migranti, a Crotone allestita la camera ardente: è uno strazio -