Strage di migranti, Piantedosi: “Frontex non aveva segnalato il pericolo”. Elly Schlein attacca subito: “Si dimetta!” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Davanti alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, il ministro Matteo Piantedosi ha ricostruito i momenti della Strage di migranti nel Crotonese. Affermando: "L'assetto aereo Frontex che per primo ha individuato l'imbarcazione dopo le 22 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia non aveva segnalato una situazione di pericolo o di stress a bordo". Elly Schlein: "Lei si dimetta e Meloni rifletta anche su Salvini e Giorgetti" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 1 marzo 2023) Davanti alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, il ministro Matteoha ricostruito i momenti delladinel Crotonese. Affermando: "L'assetto aereoche per primo ha individuato l'imbarcazione dopo le 22 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia nonuna situazione dio di stress a bordo".: "Lei si dimetta e Meloni rifletta anche su Salvini e Giorgetti" L'articolo proviene da Firenze Post.

