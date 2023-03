Strage di migranti, i morti sono 67: nella notte ritrovato il corpo di una bambina (Di mercoledì 1 marzo 2023) sono 67 al momento i morti ritrovati a Cutro, in provincia di Crotone, causati dal naufragio di una barca che trasportava migranti. Tra di loro, molti bambini. sono stati ritrovati altri 6 corpi, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 marzo 2023)67 al momento iritrovati a Cutro, in provincia di Crotone, causati dal naufragio di una barca che trasportava. Tra di loro, molti bambini.stati ritrovati altri 6 corpi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - zazoomblog : Crotone Don Ferrari: “Non è una tragedia è una strage con delle responsabilità. Migranti fanno questi viaggi perché… - rosesenzanumeri : Strage migranti, il comandante Capitaneria #Crotone: “Si poteva intervenire. Quel giorno c'era mare forza quattro,… -