Strage di migranti | Fdi chiede chiarezza a Piantedosi La mossa in Aula per colpire Salvini Il caso politico

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladisulle coste crotonesi fa scoppiare il. I 66 morti accertati, tra cui 20 bambini, non lasciano indifferente il governo. Nella maggioranza si è creata una spaccatura in seguito alle parole del ministro degli Interni. Matteodella Lega ha cercato subito - si legge sul Fatto Quotidiano - di allontare i dubbi sui mancati soccorsi in mare. "Solidarietà a donne e uomini della Guardia Costiera, che fanno sforzi immani per salvare vite e contrastare i trafficanti di esseri umani: chi osa metterne in dubbio l’impegno, lo sforzo e la straordinaria professionalità ne risponderà nelle sedi opportune”. Peccato, però, che ci pensi Fratelli d’Italia a creare un problema nel governo. Il senatore, Alberto Balboni, di fronte alle proteste delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - RaiNews : 'Fermatevi, verremo noi a prendervi'. Il ministro #Piantedosi torna sulle polemiche seguite alla strage dei migrant… - LaStampa : Piantedosi e i migranti di Cutro: una strage di Stato - claisweird : RT @maurobiani: #persone #profughi #migranti #naufraghi #SteccatoDiCutro #Crotone #Italia #Europa #strage Se state attenti li sentite. Ogg… - lellinara : RT @73deva73: Piantedosi e i migranti di Cutro: una strage di Stato - La Stampa. Possiamo togliere i finanziamenti alla stampa? Sarebbe anc… -

Leggi ancheCrotone, trovati altri corpi: i morti sono 66 NaufragioCrotone, un 'buco' di sei ore nei soccorsi Naufragio, Piantedosi: "Imbarcazione non ha chiesto ...A Myta Merlino non sono piaciute le dichiarazioni di Matteo Piantedosi sulladicausata dal naufragio avvenuto al largo delle coste di Crotone. La giornalista di La7 ha aperto la puntata odierna de L'aria che tira con un intervento indirizzato proprio al ..., le urla alle madri: 'Fateli smettere di piangere subito' E' salito a 66 il numero deideceduti nel naufragio di domenica scorsa sulla costa del crotonese . Il cadavere di un ...

Dopo la strage di Lampedusa, nel 2013 ... «Spero di no: dobbiamo lavorare per l'obbligo di accoglienza di ogni Paese europeo per i migranti che arrivano. Chi non accetta dovrebbe essere messo fuori ..."Nessuno ha mai dichiarato un evento Sar per questo barcone e quindi non è mai partita un'operazione di ricerca e soccorso" ...