Strage di Cutro | Il gip | le opulente organizzazioni criminali turche ora brindano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Parla di “immarcescibili e sempre più”, in questo caso con “appendici strutturali pakistane”, il giudice per le indagini preliminari di Crotone, Michele Ciociola che ha convalidato i fermi di due dei tre presunti scafisti, Sami Fuat, 50enne turco e Khalid Arslan, 25enne pakistano responsabili del naufragio diin cui sono morte 67 persone, parte del carico di almeno 180 clandestini che era a bordo del natante colato a picco. a causa delle condizioni precarie e assolutamente inadatte del mezzo. Per il gip non c’è dubbio che dietro al viaggio dei disperati terminato sul fondale del mare davanti avi sia una organizzazione di personaggi che ora “all’ultima tragedia umanitaria (il disastroso terremoto che ...

- Ora sembra chiaro che quellasi poteva evitare. 'Qualcosa si poteva fare per salvare quelle persone'. - dice in un'intervista il procuratore cap Capoccia - 'Ma per questo barcone non è mai partita un'operazione di ricerca ...Lo fa con parole assai dure sulla tragedia di, dopo aver ascoltato il ministro dell'Interno ... Perché non c'è stato l'intervento per evitare questaC'erano molte persone e si avevano gli ...Attacco frontale della neosegretaria dl Pd Elly Schlein al ministro dell'Interno Piantedosi per ladi. 'Si dimetta', dice lei. 'Frontex non avvertì del pericolo', assicura lui, l'imbarcazione non ha chiesto aiuto. Ma Repubblica può provare che la tragedia si poteva evitare, la ...

Strage di Cutro, l'inchiesta: li hanno lasciati morire la Repubblica

Nell'ordinanza di convalida degli arresti degli scafisti della strage di Cutro il gip scrive che si tratta di soggetti pericolosi che ...