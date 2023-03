"Sto malissimo": Aurora Ramazzotti, la risposta che spiazza tutti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Aurora Ramazzotti è vicina alla conclusione della sua gravidanza: il parto è previsto tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, quindi è ormai questione di poche settimane. Essendo un personaggio pubblico, ovviamente la sua situazione è particolarmente attenzionata sui social, con alcuni fan che non perdono occasione per fare anche ironia, di quella che piace anche alla diretta interessata. “La gravidanza di Aurora Ramazzotti è come l'offerta della Eminflex: ti dicono che sta finendo e invece non finisce mai”, ha scritto un utente sui social. La figlia di Michelle Hunziker ha notato questo commento e ha deciso di ripubblicarlo nelle story del suo profilo Instagram. “Sto malissimo”, ha aggiunto, come a dire che la battuta l'ha fatta molto ridere. Scherzi a parte, ormai la gravidanza è giunta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023)è vicina alla conclusione della sua gravidanza: il parto è previsto tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, quindi è ormai questione di poche settimane. Essendo un personaggio pubblico, ovviamente la sua situazione è particolarmente attenzionata sui social, con alcuni fan che non perdono occasione per fare anche ironia, di quella che piace anche alla diretta interessata. “La gravidanza diè come l'offerta della Eminflex: ti dicono che sta finendo e invece non finisce mai”, ha scritto un utente sui social. La figlia di Michelle Hunziker ha notato questo commento e ha deciso di ripubblicarlo nelle story del suo profilo Instagram. “Sto”, ha aggiunto, come a dire che la battuta l'ha fatta molto ridere. Scherzi a parte, ormai la gravidanza è giunta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... albaexsenzapepe : ma perché lei piange io vi giuro sto malissimo #oriele - obbliderio : @deIicatear malissimo sto postando i loro video nelle storie in lacrime - fallingharryss : Sto malissimo ed è colpa di questo edit - LucioMichele1 : RT @Ren19866460: #ilunatici ma Giannino come fa a reggere sto ritmo col vino? Io se bevo in vacanza 2 giorni la sera sto malissimo. - Ren19866460 : #ilunatici ma Giannino come fa a reggere sto ritmo col vino? Io se bevo in vacanza 2 giorni la sera sto malissimo. -