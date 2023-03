Steve Hackett in concerto: date tour in Italia 2023 e biglietti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Steve Hackett – ph Lee MillwardIl leggendario chitarrista dei Genesis torna con sei live dal 6 luglio a Brescia quindi Pistoia, Ostia Antica, Caserta, Ferrara e Palmanova Dopo l’enorme successo dell’ultimo tour che lo ha visto protagonista di una serie di concerti sold out in autunno nel nostro paese, il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna a grande richiesta di pubblico con lo spettacolo “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights”. Hackett sarà nuovamente in Italia quest’estate per sei nuove tappe. Queste le città e le date: 6 luglio Brescia (Arena Campo Marte); 7 luglio Pistoia (Piazza Duomo); 8 luglio Ostia Antica, Roma (Teatro Romano); 10 luglio Caserta (Belvedere di San Leucio); 12 luglio Ferrara ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 marzo 2023)– ph Lee MillwardIl leggendario chitarrista dei Genesis torna con sei live dal 6 luglio a Brescia quindi Pistoia, Ostia Antica, Caserta, Ferrara e Palmanova Dopo l’enorme successo dell’ultimoche lo ha visto protagonista di una serie di concerti sold out in autunno nel nostro paese, il leggendario chitarrista dei Genesistorna a grande richiesta di pubblico con lo spettacolo “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty +Highlights”.sarà nuovamente inquest’estate per sei nuove tappe. Queste le città e le: 6 luglio Brescia (Arena Campo Marte); 7 luglio Pistoia (Piazza Duomo); 8 luglio Ostia Antica, Roma (Teatro Romano); 10 luglio Caserta (Belvedere di San Leucio); 12 luglio Ferrara ...

