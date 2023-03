Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneTN : RT @Gazzetta_it: Stecchi e l’asta dei sogni: “Due anni bui, ora sono pronto a volare di nuovo”#Atletica - Gazzetta_it : Stecchi e l’asta dei sogni: “Due anni bui, ora sono pronto a volare di nuovo”#Atletica - Wildpinkdaisy : RT @GDF: ATLETICA LEGGERA - Meeting Hauts de France a Lievin. Claudio Stecchi è secondo nel salto con l'asta con la misura di m 5.82. Egua… -

Simula l''uscita' dall'prima dell'attacco all'asticella: non la si esegue nel vuoto, a quasi cinque metri d'altezza, bensì partendo da terra. L'atleta - Claudio- in presa supina alla ...È sul tetto d'Italia ma non gli basta: vuole la cima d'Europa. Claudio Michel, 31enne fiorentino di Bagno a Ripoli, è reduce dall'impresa di Lievin, dove ha saltato 5,82 metri nell'eguagliando dopo 19 anni il record italiano indoor del mito Giuseppe Gibilisco, suo ...Da tenere d'occhio sia il salto in alto maschile sia il salto con l'maschile: Stefano Sottile si presenta con la misura di 2.27, terzo stagionale, Claudiocon 5.82, anche lui al momento ...

Stecchi e l’asta dei sogni: "Due anni bui, ora sono pronto a volare di nuovo" La Gazzetta dello Sport

L'azzurro ha saltato 5,82 m (record italiano). La stessa misura raggiunta 19 anni fa dall'ex campione del mondo che adesso lo allena. E a ...