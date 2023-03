STATS – Brasile | Supercoppa | Mondiale per club e Recopa | il Flamengo perde tutto

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Anche la finale di ritorno dellaha visto ilproseguire in quella che a tutti gli effetti si può definire una maledizione Uno, due, tre. Stanotte anche la finale di ritorno dellaSudamericana ha visto ilproseguire in quella che ormai a tutti gli effetti si può definire come una recente maledizione: ogni volta che si gioca un trofeo, sono gli altri ad alzarlo. Un filotto impietoso, che riviviamo nelle sue tappe essenziali con l’ausilio di qualche numero. La serie prende avvio con ladelcontro Palmeiras. Per il nuovo tecnico Vitor Pereira – lo ricordate? Assistente di Villas-Boas, a suo tempo si parlò anche di Italia per lui – l’occasione per presentarsi al meglio. Quando allenava il Corinthians, col ...