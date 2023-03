Star Trek 4 | Chris Pine ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di notizie sul possibile sequel

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Da tempo si ipotizza lo sviluppo e la produzione di4, ma anche, come i fan, è alle prese con laper ladi aggiornamenti.ha interpretato il Capitano Kirk sul grande schermo a partire dal 2009 e ha ora ammesso di provare un po' dinel non avere ancora le idee chiare riguardanti laproduzione di4. L'attore, intervistato da Esquire, ha accennato al periodo in cui è entrato a far parte della saga stellare, anni in cui altri blockbuster come Fast and Furious e i film del MCU hanno avuto grande successo. Parlando del confronto con altri blockbuster,ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paulaner : 'Inoltre, la serie Star Trek: Picard presenta una nuova nave chiamata USS Enterprise (NCC-1701-E), ma questa nave n… - giugyxaos : Invece di studiare, ho appena visto l'episodio S01 | E13 of Star Trek! #startrek - Giancarn57 : RT @Giovanni1169h: A Parte la notizia in se... Ma vedi che studio ovale ha Putin Sembra Star Trek... - alzheimer1961 : RT @Giovanni1169h: A Parte la notizia in se... Ma vedi che studio ovale ha Putin Sembra Star Trek... - futurwork : RT @Giovanni1169h: A Parte la notizia in se... Ma vedi che studio ovale ha Putin Sembra Star Trek... -

La fisica risolve il mistero: 'Lo usiamo, ma non ha nulla a che vedere con' Uber Black in Italia : i numeri Sono oltre 13 milioni le corse effettuate negli ultimi dieci anni a bordo delle ...... Stagione 1 (27 marzo, episodio settimanale) Per i più piccoli Transformers: EarthSpark , Stagione 1 Parte 2 (6 marzo) Proseguono 1923 , Stagione 1 (ogni domenica): Picard , Stagione 3 (...... Sword of Rage, The Munsters, The Beatles, Deadpool, Iron Maiden, Guardiani della Galassia,Wars, Aerosmith, Ghostbusters, KISS, Metallica, Game of Thrones, The Walking Dead,, AC/DC, ...

Star Trek 4, Chris Pine: 'Il franchise sembra maledetto' Everyeye Cinema

Da tempo si ipotizza lo sviluppo e la produzione di Star Trek 4, ma anche Chris Pine, come i fan, è alle prese con la frustrazione per la mancanza di aggiornamenti.Qualche mese fa Star Trek 4 è stato ufficialmente rimosso dal listino di film in uscita di Paramount. L'annuncio ha fatto così vacillare le speranze dei fan, che comunque non hanno mai smesso di ...