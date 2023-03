Stanno facendo rifornimento con lo scooter. All'improvviso guardate cosa succede

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Sul #Superbonus il Governo e i media da giorni stanno facendo parecchia disinformazione. Questa sera ho cercato di… - GassmanGassmann : Quando scrivo“Pace” ,lo faccio pienamente conscio del fatto che esiste un aggressore(Russia) ed un aggredito(Ucrain… - _Nico_Piro_ : Echi degli anni 20. SI il #PUB il pensiero unico bellicista sta corrodendo la democrazia SI ormai l’argine è rotto… - fingolfin00 : proprio il fatto che tutti stanno facendo lo spiderman del meme dà l'idea della situazione pessima in cui si trovan… - ORepubblicano : #ABORTO Dodici Attorney General di orientamento liberal stanno facendo causa alla Food and Drug Administration (FDA… -

La prontezza dell'uomo ha evitato guai peggiori. Ha preso l'estintore e spento l'incendio 1 marzo 2023... come Paredes, Bonucci, Sczesny e se Rabiot non rinnova, tornano prestiti come Ranocchia e Rovella, altri giovani con esperienza pluriennale in serie A dove nel Monza,faville. ...Le forze armate ucraineconvergere rinforzi verso Bakhmut, dove "decine di migliaia di soldati" di Kievdando vita a una "resistenza accanita" e "lo spargimento di sangue aumenta di giorno in giorno". È ...

Equo compenso: governo e maggioranza stanno facendo molta confusione Ecodaipalazzi.it

Elly Schlein vince le primarie e diventa la prima segretaria donna del Partito democratico. Nel suo primo discorso, Schlein ha tracciato le linee guida del programma del suo Pd menzionando fin da subi ...Jason Statham parla delle scene d'azione più pericolose che abbia girato senza controfigura e dei tanti infortuni subiti recitando.