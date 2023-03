Stadio Milan a La Maura | Sala | ' Oggi vedo Cardinale' Ma l' area al momento non è disponibile

(Di mercoledì 1 marzo 2023) "Mi pare che ilstia accelerando sullo, vorrei incontrare la proprietà per capire bene". Così ha parlato Beppe, sindaco dio, a margine di un evento in cui ha specificato che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroMazzara : Le ragioni che hanno portato il #Milan ad approfondire il discorso di uno stadio tutto suo: - lungaggini burocrat… - AntoVitiello : Incontro a Palazzo Marino stamattina tra #Milan, #Inter e il Comune sul tema #stadio. Il Milan ha comunicato uffici… - PietroMazzara : Ovviamente adesso, nella narrativa generale, il #Milan passa per quello brutto e cattivo sulla vicenda stadio volendo farselo da solo - mazzettam2 : @CScolopendre #Assago, una vicino allo stadio dell'Inter e una vicina a quella del Milan, così pagano anche meno di bolletta. - la_rossonera : ?????? San Siro, Sala non molla: 'Oggi incontro Gerry Cardinale' 'Voglio capire se il club rossonero vuole davvero c… -

"Mi pare che ilstia accelerando sullo, vorrei incontrare la proprietà per capire bene". Così ha parlato Beppe Sala, sindaco di Milano, a margine di un evento in cui ha specificato che oggi pomeriggio ...Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, annuncia l'incontro con il proprietario delper affrontare il dossier San Siro. Intanto la Snaitech, società proprietaria del terreno su cui sorge l'...Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , ha parlato della situazione legata alloSan Siro e delle intenzioni delin merito. Nello specifico il primo cittadino del capoluogo lombardo ha affermato come incontrerà Gerry Cardinale , proprio per capire meglio le intenzioni ...

Fuga da San Siro, l'Inter sceglie Assago per il nuovo stadio La Gazzetta dello Sport

Il sindaco di Milano ha parlato in merito alla questione relativa al nuovo impianto. La proprietà dei luoghi Snaitech ha confermato di disporne, ma di aver già sottoscritto un accordo preliminare di v ...Il caso nuovo stadio del Milan continua a tenere banco. Nel pomeriggio il sindaco di Milano Giuseppe Sala incontrerà Gerry Cardinale, proprietario del Milan, per affrontare il tema. L’incontro è stato ...