Stadio Inter a Assago? «L’area individuata è quella di Rozzano» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Comune di Assago con una nota ufficiale ha voluto far sapere le novità riguardo allo nuovo Stadio dell’Inter e alle ultime voci sulL’area di costruzione Il Comune di Assago con una nota ufficiale ha voluto far sapere le novità riguardo allo nuovo Stadio dell’Inter e alle ultime voci sulL’area di costruzione. La nota del Comune: «Relativamente al clamore suscitato dalla notizia riportata oggi da alcuni quotidiani per la realizzazione del nuovo Stadio dell’Inter ad Assago; confermiamo che ad oggi non vi è stato alcun contatto con l’amministrazione del Comune e che L’area eventualmente individuata per la realizzazione è di proprietà privata ed in territorialità del ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Comune dicon una nota ufficiale ha voluto far sapere le novità riguardo allo nuovodell’e alle ultime voci suldi costruzione Il Comune dicon una nota ufficiale ha voluto far sapere le novità riguardo allo nuovodell’e alle ultime voci suldi costruzione. La nota del Comune: «Relativamente al clamore suscitato dalla notizia riportata oggi da alcuni quotidiani per la realizzazione del nuovodell’ad; confermiamo che ad oggi non vi è stato alcun contatto con l’amministrazione del Comune e cheeventualmenteper la realizzazione è di proprietà privata ed in territorialità del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Incontro a Palazzo Marino stamattina tra #Milan, #Inter e il Comune sul tema #stadio. Il Milan ha comunicato uffici… - marifcinter : #Sala: 'Il mio auspicio è che l'Inter pure in una fase transitoria possa rimanere a San Siro. Qualcuno ha detto che… - marifcinter : Stadio, #Inter ha scelto #Assago. Individuata la zona, già siglato l’accordo - #GazzettaDelloSport - SottonaPerHobi : Ma che significa che l'Inter vuole costruire lo stadio ad Assago? ?? Non scherziamo che poi io non posso più dormire… - RussianMike31 : @Giammisnake @luca_taz @MilanNewsit Il discorso burocrazia/stadio va bene se lo fanno Milan e Inter (e forse, ma fo… -