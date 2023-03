“Sta urlando come un pazzo”. GF Vip, la furia all’improvviso: la casa trema (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo una infinità di crisi nello spiato appartamento di Cinecittà, i telespettatori hanno assistito persino a quella di Davide Donadei, considerato il nuovo comodino del GF Vip 7 dopo l’invincibile George Ciupilan. Nessuno si sarebbe mai aspettato una sfuriata, tanto violenta, da lui. Rissa sfiorata con Edoardo Tavassi. come sua stessa ammissione, Edoardo Tavassi ha un umorismo nero e pungente che spesso seda per il bene del suo percorso al GF Vip 7. Ogni tanto però le sue domande risultano fin troppo scomode, come l’ultima che ha fatto a Davide Donadei sul tweet al vetriolo dell’ex fidanzata Chiara Rabbi. Urla e lacrime. GF Vip, caos Davide Donadei Alla conclusione della turbolenta 37esima puntata, che ha visto l’eliminazione di Nicole Murgia dopo aver per sbaglio riferito dell’amichevole palpatina che Edoardo ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo una infinità di crisi nello spiato appartamento di Cinecittà, i telespettatori hanno assistito persino a quella di Davide Donadei, considerato il nuovo comodino del GF Vip 7 dopo l’invincibile George Ciupilan. Nessuno si sarebbe mai aspettato una sta, tanto violenta, da lui. Rissa sfiorata con Edoardo Tavassi.sua stessa ammissione, Edoardo Tavassi ha un umorismo nero e pungente che spesso seda per il bene del suo percorso al GF Vip 7. Ogni tanto però le sue domande risultano fin troppo scomode,l’ultima che ha fatto a Davide Donadei sul tweet al vetriolo dell’ex fidanzata Chiara Rabbi. Urla e lacrime. GF Vip, caos Davide Donadei Alla conclusione della turbolenta 37esima puntata, che ha visto l’eliminazione di Nicole Murgia dopo aver per sbaglio riferito dell’amichevole palpatina che Edoardo ...

