Spunta un tweet “fascista” di Schlein | minacciava la “marcia su Roma” contro Letta

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Pd si interroga sull’investitura di Ellyalla guida del Pd, ma intanto covano le ceneri della rivolta interna e il rischio di una scissione dei “moderati” resta sul tappeto. Tempi e ritmi saranno serrati, anche perché c’è da organizzare un’agenda che fino ai giorni scorsi aveva le forme più di un auspicio che di una prospettiva. A chi ha storto la bocca,ha lanciato messaggi concilianti: “Lavoriamo per il rilancio, per la massima unità, per avere cura della storia e dei valori del Pd, per proiettarli al futuro, tenendo insieme le culture che hanno forgiato questo partito”.ha preso possesso del Nazareno, il giorno dopo il passaggio di consegne con Enrico, che le ha donato una melagrana “simbolo di prosperità e di fortuna”. Peccato che subito dopo quella cerimonia, sul web sia ...