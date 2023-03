Spread Btp - Bund: risale oltre 185 punti, rendimento al 4,5% (Di mercoledì 1 marzo 2023) risale lo Spread fra Btp e Bund e si attesa a 185,5 punti base in chiusura di giornata. Resta alto il rendimento del decennale italiano, al 4,55%. In apertura il differenziale erano non molto sopra ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023)lofra Btp ee si attesa a 185,5base in chiusura di giornata. Resta alto ildel decennale italiano, al 4,55%. In apertura il differenziale erano non molto sopra ...

Borsa di Milano oggi 1 marzo: Ftse Mib in ribasso, bene il Pmi manifatturiero
Sotto osservazione c'è comunque lo spread, sotto i 180 punti, ma in rialzo. Il Btp decennale rende il 4,55%. Nel mese di febbraio il titolo di Stato ha visto crescere di 25 punti base il suo ...

Piazza Affari in rosso. Bene Moncler, negative le utilities
Invariato lo spread, che si posiziona a +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,46%. Tra le principali Borse europee deludente Francoforte, che si adagia poco sotto ...

BTP e banche italiane: sberla Germania-Moody's
Il numero uno della Bundesbank e falco della Bce Joachim Nagel fa pressioni su Lagarde su tassi e QT. Banche italiane: cosa ha detto Moody's ...