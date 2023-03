Sport in tv oggi (mercoledì 1° marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 1 marzo 2023) oggi mercoledì 1° marzo ci aspetta una giornata ricca di Sport. Ampio spazio alle discipline invernali: i Mondiali di sci di fondo propongono la 15 km maschile con partenza a intervalli, i Mondiali di salto con gli sci propongono la gara femminile dal trampolino lungo, gara a squadre per i Mondiali di combinata nordica, mentre a Bakuriani spazio ai Mondiali di snowboardcross e all’halfpipe. Il Trofeo Laigueglia apre il calendario italiano delle gare di ciclismo. Scandicci e Chieri si tuffano in Europa per CEV Cup e Challenge Cup di volley, in campo continentale anche Schio per l’Eurolega di basket femminile e la Pro Recco nella Champions League di pallanuoto. Da seguire con grande attenzione i tornei di tennis della settimana e il ricco piano di calcio tra Serie B, Coppa del Re, Premier League. Di seguito il calendario ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023)1°ci aspetta una giornata ricca di. Ampio spazio alle discipline invernali: i Mondiali di sci di fondo propongono la 15 km maschile con partenza a intervalli, i Mondiali di salto con gli sci propongono la gara femminile dal trampolino lungo, gara a squadre per i Mondiali di combinata nordica, mentre a Bakuriani spazio ai Mondiali di snowboardcross e all’halfpipe. Il Trofeo Laigueglia apre il calendario italiano delle gare di ciclismo. Scandicci e Chieri si tuffano in Europa per CEV Cup e Challenge Cup di volley, in campo continentale anche Schio per l’Eurolega di basket femminile e la Pro Recco nella Champions League di pallanuoto. Da seguire con grande attenzione i tornei di tennis della settimana e il ricco piano di calcio tra Serie B, Coppa del Re, Premier League. Di seguito il calendario ...

