Sport e Salute insieme al Maxxi per polo sportivo-museale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Un accordo per promuovere e valorizzare insieme lo Sport, l'arte e la cultura. E' stato firmato oggi a Roma, presso il Circolo del Parco del Foro Italico, il protocollo d'intesa tra Sport e Salute S.p.A. e la Fondazione Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Alla presenza del Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, il Presidente e Amministratore delegato Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, e il Presidente della Fondazione Maxxi, Alessandro Giuli, hanno sottoscritto la convenzione che prevede attività e progetti a beneficio dei cittadini e del territorio. Si inizierà con sconti e agevolazioni per accedere ad eventi Sportivi e mostre".

