Spezia | Ekdal | «Jankto è stato coraggioso | spero che in futuro…»

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Albin, centrocampista dello, sul coming out di. Tutti i dettagli sul centrocampista Albin, centrocampista dello, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della scelta di, suo ex compagno alla Sampdoria. PAROLE – «Penso cheabbia fatto una cosa molto coraggiosa. Gli auguro di vivere senza insulti e senza problemi. Magari la sua dichiarazione avrà un effetto domino, infondendo coraggio agli altri ragazzi. Ci sono ancora tante cose da sistemare, i tifosi dappertutto si comportano male sotto questo punto di vista. L’obiettivo è che nel giro di poco tempo nessuno pensi più che l’omosessualità sia una cosa strana o peggio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spezia_1906 : ?? #Ekdal non ha dubbi, contro il #Verona è quasi una finale ?? 'Servirà la spinta del Picco e dei nostri tifosi, con… - Fantacalcio : Ekdal: 'Spezia, possiamo salvarci. Nzola? Magari segnasse anche qualcun altro...' - enricolazzeri : Il PAGELLONE di Udinese-Spezia - Trascinati da Nzola, bene anche Agudelo ed Ekdal - sportli26181512 : Udinese-Spezia, le pagelle: Beto, gol e sostanza, 7. Nzola è imprendibile: 7,5: Udinese-Spezia, le pagelle: Beto, g… - andbonatti : Credo che #Semplici giocherà con lo stesso #Spezia visto contro la Juventus: 4-2-3-1, #Ampadu torna difensore,… -

... i liguri passano in vantaggio con Nzola dopo sei minuti: palla persa da Success a centrocampo,lancia Nzola che si presenta davanti a Silvestri e non gli lascia scampo. Loper poco non ...Allenatore: Sottil(4 - 2 - 3 - 1): Dragowski 6; Amian 5.5, Ampadu 6, Nikolaou 5, Reca 5.5; Bourabia 6 (dal 44 st Kovalenko s.v.),6.5; Verde 5.5 (dal 17 st Shomurodov 6), Agudelo 6.5 ...avrebbe una palla buona (37) ma la sfera rotola di poco fuori. Soffre loche, però, chiude sull'1 - 1 il primo tempo. Nella ripresa i liguri sfiorano ancora il gol con un'altra ...

Ekdal suona la carica: "Spezia, salviamoci con l'aiuto dei tifosi" numero-diez.com

La Top 11 della 24ª giornata di Serie A, raccolta in un'unica formazione con i migliori voti Fantacalcio, dati in base alle prestazioni reali dei calciatori grazie ai loro voti presi in pagella, a cui ...Albin Ekdal, centrocampista dello Spezia, ha espresso il suo rammarico per la situazione della Sampdoria: le sue parole a La Gazzetta dello Sport Albin Ekdal, centrocampista dello Spezia, ha espresso ...