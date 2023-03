Spero che Schlein non disattenda le speranze: la sinistra non avrà altre possibilità a breve (Di mercoledì 1 marzo 2023) di Michele Sanfilippo Queste primarie del Pd, a mio avviso, hanno dimostrato due cose importanti. La prima riguarda la manifesta obsolescenza delle liturgie e dei riti delle istituzioni politiche. Sono anni che la forma partito, almeno quella assunta dal Pd, si dimostra inadatta a rappresentare l’elettorato. Come tutti sappiamo le votazioni dei circoli avevano decretato la vittoria schiacciante di Stefano Bonaccini. Questi dati peraltro erano stati fortemente enfatizzati dai mezzi di stampa che avevano dato per certa la vittoria del governatore dell’Emilia-Romagna. E invece, e qui arriviamo al secondo punto, quando dopo molti anni s’è palesata una possibilità di vedere in azione una politica più attenta ai più deboli, molte persone, tra cui anche io, sono andate a votare nella speranza di un cambiamento. Un cambiamento che, evidentemente, deve avvenire sia nella forma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) di Michele Sanfilippo Queste primarie del Pd, a mio avviso, hanno dimostrato due cose importanti. La prima riguarda la manifesta obsolescenza delle liturgie e dei riti delle istituzioni politiche. Sono anni che la forma partito, almeno quella assunta dal Pd, si dimostra inadatta a rappresentare l’elettorato. Come tutti sappiamo le votazioni dei circoli avevano decretato la vittoria schiacciante di Stefano Bonaccini. Questi dati peraltro erano stati fortemente enfatizzati dai mezzi di stampa che avevano dato per certa la vittoria del governatore dell’Emilia-Romagna. E invece, e qui arriviamo al secondo punto, quando dopo molti anni s’è palesata unadi vedere in azione una politica più attenta ai più deboli, molte persone, tra cui anche io, sono andate a votare nella speranza di un cambiamento. Un cambiamento che, evidentemente, deve avvenire sia nella forma ...

