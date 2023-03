Speed skating | l’armata dei Paesi Bassi nei Mondiali di Heerenveen | Ghiotto e Giovannini nel partito di “opposizione”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 2 al 5 marzo, sull’anello di ghiaccio di), si terranno i2023 di. Il pattinaggio velocità pista lunga è all’epilogo stagionale, dopo che la Coppa del Mondo ha chiuso i battenti, e sulla Thialf si prospettano giornate decisamente intense. Una rassegna iridata su singole distanze in cui ivorranno far valere “il fattore campo”. Non è un mistero che i neerlandesi abbiano tra le loro fila atleti e atlete di altissimo rilievo, che sicuramente sono pronti a dare il loro 101% per festeggiare vittorie e medaglie davanti al pubblico di casa. Un roster davvero straordinario che parte da due campioni come Patrick Roest e Irene Schouten: il primo desideroso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Speed skating, Mondiali 2023: le speranze di medaglia dell’Italia. Ghiotto e Giovannini le punte, Peveri outsider - - zizionice : RT @neveitalia: Speed Skating: Giovannini secondo e Peveri terza nella Coppa del Mondo di Mass Start #speedskating #20Febbraio https://t.co… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Speed Skating: Giovannini secondo e Peveri terza nella Coppa del Mondo di Mass Start #speedskating #20Febbraio https://t.co… - neveitalia : Speed Skating: Giovannini secondo e Peveri terza nella Coppa del Mondo di Mass Start #speedskating #20Febbraio… -

A cominciare dalla pista di bob e dall'Oval delloDelusione cocente in casa Italia nel pattinaggio velocità, durante la giornata conclusiva del circuito più importante di. Davide Ghiotto infatti è stato squalificato nei 5mila metri , per mancata precedenza al norvegese Sander Eitrem durante l'ultimo incrocio di linee. L'azzurro ha presentato poi un ...Sul ghiaccio anche l'Italia guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall'allenatore Matteo Anesi. Per la seconda settimana consecutiva la pista di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, sarà ...

Speed skating, Mondiali 2023: i convocati dell'Italia. Ghiotto e Giovannini le punte azzurre OA Sport

Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 2 al 5 marzo, sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), si terranno i Mondiali 2023 di speed skating. Il pattinaggio velocità pista lunga è all ...A road fix required for busing 2024 Arctic Winter Games athletes and fans to the Hatcher Pass downhill ski area Skeetawk could be blocked from completion in time for the ...