Speed skating | Francesca Lollobrigida | “Ardo dalla voglia di tornare Porterò anche mio figlio agli allenamenti”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il sacro fuoco è ancora acceso. Negli ultimi scampoli del 2022, la lieta notizia: un’ecografia, tra gli addobbi delle festività natalizie, era stata un modo per comunicare qualcosa che ti cambia la vita, l’arrivo di un. È il caso di. L’azzurra, atleta del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare e due volte sul podio olimpico ai Giochi Invernali di Pechino 2022 nello(argento nei 3000 metri e bronzo nella mass start), ha scelto un percorso privato da condividere con suo marito Matteo Angeletti. Dopo le lacrime di PyeongChang 2018, i sorrisi sul ghiaccio cinese e il sogno di farsi una famiglia. Tuttavia, per, ladi gareggiare sui pattini non si è affatto esaurita e, anzi,nel pieno ...

A cominciare dalla pista di bob e dall'Oval delloDelusione cocente in casa Italia nel pattinaggio velocità, durante la giornata conclusiva del circuito più importante di. Davide Ghiotto infatti è stato squalificato nei 5mila metri , per mancata precedenza al norvegese Sander Eitrem durante l'ultimo incrocio di linee. L'azzurro ha presentato poi un ...Sul ghiaccio anche l'Italia guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall'allenatore Matteo Anesi. Per la seconda settimana consecutiva la pista di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, sarà ...

Speed skating, l'armata dei Paesi Bassi nei Mondiali di Heerenveen: Ghiotto e Giovannini nel partito di "opposizione" OA Sport

Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 2 al 5 marzo, sull'anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), si terranno i Mondiali 2023 di speed skating. Il pattinaggio velocità pista lunga è all ...