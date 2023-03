Speciale 8 Marzo Cinema per le Scuole: PRIMADONNA. La storia di una pioniera dei diritti delle donne nella Sicilia degli anni ‘60. Organizza proiezione per le scuole (Di mercoledì 1 marzo 2023) Uscirà nelle sale l’8 Marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, il film PRIMADONNA, primo lungometraggio di Marta Savina e, in contemporanea, per le scuole di tutta Italia, sarà possibile Organizzare matinée al Cinema grazie alla piattaforma Keaton.eu Richiedi qui una proiezione ad hoc per il tuo istituto. Il film racconta la storia di L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 marzo 2023) Uscirà nelle sale l’8, in occasione della Giornata internazionale della donna, il film, primo lungometraggio di Marta Savina e, in contemporanea, per ledi tutta Italia, sarà possibilere matinée algrazie alla piattaforma Keaton.eu Richiedi qui unaad hoc per il tuo istituto. Il film racconta ladi L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiodatoMusic : Eccolo qui il mio nuovo album! Si chiama “Così speciale” e uscirà il 24 marzo. Sarà anticipato dalla title track… - IlContiAndrea : Il 24 marzo #Diodato pubblica il nuovo album dal titolo 'Così speciale”, anticipato come ormai da tradizione dalla… - Bakko1983 : RT @pilloledirock: #DarkSideOfTheMoon50 l’1 marzo 1973 i Pink Floyd pubblicano The Dark Side of the Moon, l’album dei record. Celebrate co… - RossanoCortesi : RT @pilloledirock: #DarkSideOfTheMoon50 l’1 marzo 1973 i Pink Floyd pubblicano The Dark Side of the Moon, l’album dei record. Celebrate co… - ProfgioGa : RT @orizzontescuola: Speciale 8 Marzo Cinema per le Scuole: PRIMADONNA. La storia di una pioniera dei diritti delle donne nella Sicilia deg… -