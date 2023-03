Spazio, ricerca del Politecnico Milano protagonista del lancio della sonda Dart della Nasa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Deviare la traiettoria di un asteroide in rotta di collisione con la Terra, mediante un impatto controllato a massima velocità con una sonda spaziale. È stata questa la sfida della missione Dart-Double Asteroid Redirection Test della Nasa, conclusa con successo il 26 settembre 2022, nella quale il Politecnico di Milano ha avuto un coinvolgimento diretto come parte del team scientifico. I primi risultati scientifici sulla missione Dart sono stati pubblicati sull'autorevole rivista Nature all'interno di tre articoli, di cui il ricercatore Fabio Ferrari del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Deviare la traiettoria di un asteroide in rotta di collisione con la Terra, mediante un impatto controllato a massima velocità con unaspaziale. È stata questa la sfidamissione-Double Asteroid Redirection Test, conclusa con successo il 26 settembre 2022, nella quale ildiha avuto un coinvolgimento diretto come parte del team scientifico. I primi risultati scientifici sulla missionesono stati pubblicati sull'autorevole rivista Nature all'interno di tre articoli, di cui iltore Fabio Ferrari del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali deldiè ...

