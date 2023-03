Spaccio, aggressioni e rapine a Pomezia: in manette 3 persone (Di mercoledì 1 marzo 2023) Pomezia – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del Comune di Pomezia e di alcune zone del IX Municipio di Roma, finalizzato, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Nel corso dell’attività svolta a Pomezia, i carabinieri hanno arrestato un 26enne, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di Spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, nel corso di una perquisizione personale e veicolare, il ragazzo, già noto ai militari, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e quasi 700 euro in contanti. Sempre a Pomezia i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di un ordine per la carcerazione ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 marzo 2023)– I Carabinieri della Compagnia dihanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del Comune die di alcune zone del IX Municipio di Roma, finalizzato, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Nel corso dell’attività svolta a, i carabinieri hanno arrestato un 26enne, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, nel corso di una perquisizione personale e veicolare, il ragazzo, già noto ai militari, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e quasi 700 euro in contanti. Sempre ai Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di un ordine per la carcerazione ...

