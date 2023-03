Soprintendente: «Nessun vincolo né su San Siro né su La Maura» (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Al momento sull’area del lotto di San Siro non c’è né vincolo paesaggistico né vincolo culturale. In altre zone limitrofe ci sono invece presupposti di tutela da codice dei beni culturali ma lì al momento no”. Lo ha detto Emanuela Carpani, Soprintendente all’Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, a margine di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Al momento sull’area del lotto di Sannon c’è népaesaggistico néculturale. In altre zone limitrofe ci sono invece presupposti di tutela da codice dei beni culturali ma lì al momento no”. Lo ha detto Emanuela Carpani,all’Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, a margine di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

