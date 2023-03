Sophie Codegoni racconta la sua ecografia sui social (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sophie Codegoni, volto noto di Uomini e Donne, molto amata sui social, sta vivendo la sua prima gravidanza. L’influencer aspetta una bambina, con il partner conosciuto al GF Vip 6, Alesandro Basciano. L’influencer spesso chiede consigli alle mamme social su come affrontare la gravidanza e la nascita della propria bambina, rendendo la sua esperienza un’occasione di confronto e scambio per tutti i suoi followers; la sua pargoletta dovrebbe nascere ad aprile e si chiamerà Celine. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Celine già assomiglia al papà Sophie e il suo compagno Alessandro Basciano stanno vivendo questo momento con grande gioia e attesa, come dimostra l’ultima ecografia di controllo descritta dall’influencer su Instagram. La sua bambina si ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023), volto noto di Uomini e Donne, molto amata sui, sta vivendo la sua prima gravidanza. L’influencer aspetta una bambina, con il partner conosciuto al GF Vip 6, Alesandro Basciano. L’influencer spesso chiede consigli alle mammesu come affrontare la gravidanza e la nascita della propria bambina, rendendo la sua esperienza un’occasione di confronto e scambio per tutti i suoi followers; la sua pargoletta dovrebbe nascere ad aprile e si chiamerà Celine.e Alessandro Basciano, Celine già assomiglia al papàe il suo compagno Alessandro Basciano stanno vivendo questo momento con grande gioia e attesa, come dimostra l’ultimadi controllo descritta dall’influencer su Instagram. La sua bambina si ...

