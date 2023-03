"Sono molto preoccupato". Pd, scoppia già la guerra: il big che affonda la Schlein (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non c'è pace per Elly Schlein. Nemmeno il tempo di accomodarsi sulla poltrona della segreteria del Pd che già riceve attacchi dalle mura amiche del partito. Nessuno al momento parla di scissione ma di fatto i venti di tensione hanno la consistenza delle raffiche della peggiore delle tempesta. E all'Identità il dem Andrea Marcucci rende bene l'idea di quanto sia davvero difficile questo nuovo corso del Pd con l'arrivo di Elly Schlein in plancia di comando: "Forse qualcuno ha bisogno di un ripasso: il Pd ha senso se le sue culture di riferimento riescono a stare in equilibrio. Se si parla di un partito identitario, non è più il Pd", spiega Marcucci. Poi aggiunge: "Per ora certo, non mi Sono piaciuti i commenti all'addio di Giuseppe Fioroni". E ancora: "Devo ancora capire cosa intende quando si propone di aiutare l'Ucraina, senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non c'è pace per Elly. Nemmeno il tempo di accomodarsi sulla poltrona della segreteria del Pd che già riceve attacchi dalle mura amiche del partito. Nessuno al momento parla di scissione ma di fatto i venti di tensione hanno la consistenza delle raffiche della peggiore delle tempesta. E all'Identità il dem Andrea Marcucci rende bene l'idea di quanto sia davvero difficile questo nuovo corso del Pd con l'arrivo di Ellyin plancia di comando: "Forse qualcuno ha bisogno di un ripasso: il Pd ha senso se le sue culture di riferimento riescono a stare in equilibrio. Se si parla di un partito identitario, non è più il Pd", spiega Marcucci. Poi aggiunge: "Per ora certo, non mipiaciuti i commenti all'addio di Giuseppe Fioroni". E ancora: "Devo ancora capire cosa intende quando si propone di aiutare l'Ucraina, senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Quelli che fanno analisi preoccupate perché: adesso con #Schlein ci sarà 'una linea molto spinta sui diritti' (cito… - IlContiAndrea : #Ultimo 'A volte passo per quello che non sono, sono molto timido e passo per essere schivo, riesco ad esprimermi s… - MarcoFattorini : Michele Santoro: «Berlusconi è una persona di grandissimo senso pratico, sono molto d’accordo con lui sull’Ucraina»… - sognatrice26_ : @simy90sc_simona Mi dispiace molto, per qualsiasi cosa io ci sono se vuoi ???? - SilverSilver642 : @grillocogitandi @cecilia_strada Quindi usa, australia, germania, francia, etc....che adottano le stesse leggi (app… -